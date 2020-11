Milan, Ibrahimovic contro FIFA: “Qualcuno fa profitto col mio nome senza permesso” (Di lunedì 23 novembre 2020) L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, sta vivendo una seconda giovinezza in rossonero, rendendosi protagonista in ogni giornata di campionato e trascinando i suoi compagni al successo. Ora lo svedese sarà costretto a restare ai box per via di un infortunio, ma nel frattempo ha fatto esplodere una polemica sui social contro FIFA che avrebbe usato la sua immagine senza permesso: “Chi ha concesso a FIFA EA Sport il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? FIFPro? Non sono a conoscenza di essere un membro di Fifpro e se sono sono stato messo lì senza alcuna reale conoscenza attraverso qualche strana manovra. E di sicuro non ho mai permesso a FIFA o Fifpro di fare soldi usando me. Qualcuno sta facendo profitto ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) L’attaccante del, Zlatan, sta vivendo una seconda giovinezza in rossonero, rendendosi protagonista in ogni giornata di campionato e trascinando i suoi compagni al successo. Ora lo svedese sarà costretto a restare ai box per via di un infortunio, ma nel frattempo ha fatto esplodere una polemica sui socialche avrebbe usato la sua immaginepermesso: “Chi ha concesso aEA Sport il permesso di usare il mioe la mia faccia? FIFPro? Non sono a conoscenza di essere un membro di Fifpro e se sono sono stato messo lìalcuna reale conoscenza attraverso qualche strana manovra. E di sicuro non ho mai permesso ao Fifpro di fare soldi usando me. Qualcuno sta facendo...

OptaPaolo : 0 - Nel 2020 il Milan non ha mai perso nelle nove partite giocate senza Zlatan Ibrahimovic (6V, 3N) - la percentual… - AntoVitiello : Partita devastante di Theo #Hernandez, oltre all'alieno #Ibrahimovic (per lo svedese problema muscolare, nelle pros… - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di… - KhanifahYusuf : RT @AntoVitiello: Partita devastante di Theo #Hernandez, oltre all'alieno #Ibrahimovic (per lo svedese problema muscolare, nelle prossime o… - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Il Milan esalta Ibrahimovic: 'Il signore dei record' -