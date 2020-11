Mario Monti telefona in diretta e interrompe Elsa Fornero | Myrta Merlino basita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020)paragona i negazionisti del Covid 19 ai “negazionisti” della crisi economica. Succede a L’aria di Domenica, il programma di La7 condotto da. Mentre la conduttrice intervistava in collegamento streaming l’ex ministro, ecco la sorpresa dell’ex presidente del Consiglio. “C’è una violazione della par condicio”, scherzairrompendo telefonicamente nel confronto. In molti ricorderanno la conferenza stampa del suo governo nel 2012 con la, ministro del lavoro, in lacrime dopo aver esposto la riforma delle pensioni diventata celebre con il terribile appellativo di riforma “lacrime e sangue”. Provvedimento che faceva parte della cosiddetta “spending review” del governo dei tecnici dove vennero sforbiciati ...