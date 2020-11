Luigi Di Maio, doppio gioco con Berlusconi: di giorno lo insulta, di notte scodinzola (Di lunedì 23 novembre 2020) A Napoli, dove li conoscono bene, quelli come lui li chiamano «guappi 'e cartone». Luigi Di Maio è fatto così: di giorno, per accattarsi la benevolenza del pubblico grillino, pasturato per anni con pane e forca, sputa sulla mano che gli tende Silvio Berlusconi. Colmo di sdegno dice che certe cose mai le farebbe, lui nemmeno risponde al telefono se il Cavaliere chiama, «siamo due mondi diversi», «non c'è nulla che ci accomuna». E poi, quando sui palazzi romani calano le prime ombre della sera, compone il numero di Gianni Letta, eterno braccio destro del Cavaliere, chiede lumi al maestro Ugo Zampetti, segretario generale di quel Quirinale da cui piovono appelli alla «collaborazione», incontra nelle segrete stanze di palazzo Giustiniani la forzista Elisabetta Casellati, presidente del Senato che aspira ad essere la prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) A Napoli, dove li conoscono bene, quelli come lui li chiamano «guappi 'e cartone».Diè fatto così: di, per accattarsi la benevolenza del pubblico grillino, pasturato per anni con pane e forca, sputa sulla mano che gli tende Silvio. Colmo di sdegno dice che certe cose mai le farebbe, lui nemmeno risponde al telefono se il Cavaliere chiama, «siamo due mondi diversi», «non c'è nulla che ci accomuna». E poi, quando sui palazzi romani calano le prime ombre della sera, compone il numero di Gianni Letta, eterno braccio destro del Cavaliere, chiede lumi al maestro Ugo Zampetti, segretario generale di quel Quirinale da cui piovono appelli alla «collaborazione», incontra nelle segrete stanze di palazzo Giustiniani la forzista Elisabetta Casellati, presidente del Senato che aspira ad essere la prima ...

