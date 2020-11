La patrimoniale | cos' è

stefanospidy : @LegaSalvini cioè i poveri hanno il capitale ????? #disinformati - 73deva73 : ???? dichiara già guerra all’Italia. Cosa vi credete che ci aiutano? Preparatevi perché il debito pubblico sale, stia… -

Ultime Notizie dalla rete : patrimoniale cos

Corriere della Sera

Tridico in tv chiede un sistema fiscale più equo nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte ha incontrato il capo del governo spagnolo che ha appena approvato una imposta dell'1% sui patrimoni elevat ...Berlusconi non persegue la prospettiva di una legge ad hoc ma punta più in alto: vuole che al Biscione sia riconosciuta la ricchezza strategica da difendere ...