Gregor cade dalla montagna | ora lotta tra la vita e la morte

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 23 novembre 2020)Gombac, un ragazzo di appena 24 anni, è ricoverato con prognosi riservata a Treviso. È rimasto ferito gravemente in un incidente in, avvenuto sabato. Ora si teme per la sua. Quello che sembrava essere un banale incidente in, rischia di trasformarsi in una grande tragedia. Anche perchè la persona coinvolta è ancora L'articolo proviene da www.meteoweek.com.