Globe Soccer Awards 2020: doppia candidatura per Ronaldo (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 27 dicembre si rinnova l'appuntamento annuale con la 'Dubai International Sports Conference', che verrà affiancata da un'edizione speciale dei Dubai Globe Soccer Awards presso l'Armani Hotel, ai ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 27 dicembre si rinnova l'appuntamento annuale con la 'Dubai International Sports Conference', che verrà affiancata da un'edizione speciale dei Dubaipresso l'Armani Hotel, ai ...

OfficialSSLazio : ?? @ciroimmobile è stato inserito tra i candidati al 'Player of the Year' dei @Globe_Soccer! Clicca qui per votare… - SkySport : Globe Soccer Awards: i candidati ai premi categoria per categoria - JamesEdouard10 : @ActuFoot_ @Globe_Soccer Lionel Andres Messi - manarul411 : OFFICIAL: Nominasi Player of the Year 2020 Globe Soccer Awards. ?? ???? Ciro Immobile ???? Cristiano Ronaldo ???? Karim B… - sportli26181512 : Globe Soccer Awards 2020: doppia candidatura per Ronaldo: Globe Soccer Awards 2020: doppia candidatura per Ronaldo… -