Giornata sicurezza scuole, Azzolina: la scuola deve essere ambiente sicuro e protetto. Assegnati 2 miliardi a Enti locali [VIDEO] (Di lunedì 23 novembre 2020) "Oggi è la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Una ricorrenza che ci richiama alle nostre responsabilità, ricordandoci la necessità di garantire il benessere delle nostre studentesse e dei nostri studEnti in ambito scolastico, di garantire la loro sicurezza, che deve essere una priorità assoluta". L'articolo Giornata sicurezza scuole, Azzolina: la scuola deve essere ambiente sicuro e protetto. Assegnati 2 miliardi a Enti locali VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) "Oggi è lanazionale per lanelle. Una ricorrenza che ci richiama alle nostre responsabilità, ricordandoci la necessità di garantire il bendelle nostre studentesse e dei nostri studin ambito scolastico, di garantire la loro, cheuna priorità assoluta". L'articolo: la

AnnaAscani : Celebriamo la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. #SiCura solo se si ha cura è il logo scelto dagli s… - GassmanGassmann : Buona giornata in sicurezza terrestri. ???? - orizzontescuola : Giornata sicurezza scuole, Azzolina: la scuola deve essere ambiente sicuro e protetto. Assegnati 2 miliardi a Enti… - AnnaMar74773335 : RT @AzzolinaLucia: Il mio messaggio per la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. - Stefania_Lazio : RT @AzzolinaLucia: Il mio messaggio per la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. -