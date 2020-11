Cyberpunk 2077 è stato giocato 175 ore da uno sviluppatore che non ha ancora finito il gioco (Di lunedì 23 novembre 2020) Cyberpunk 2077 potrebbe durare molto, per la gioia di coloro che amano tuffarsi in titoli lunghi. Uno sviluppatore avrebbe dichiarato infatti di aver speso 175 ore nel gioco senza ancora arrivare ai titoli di coda. Il principale tester del controllo qualità di CD Projekt Red, Lukasz Babiel, lo ha dichiarato su Twitter. Quando un fan curioso ha chiesto se quell'enorme quantità di tempo di gioco è necessaria per tutti i giocatori che sperano di completare il gioco, Babiel ha risposto: "Non proprio, questa è solo una delle mie continue giocate a ritmo lento sulla difficoltà più difficile in cui gioco in modo più furtivo del solito, saccheggio tutto, uso ogni funzione che il gioco ha da offrire, mi prendo il mio ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020)potrebbe durare molto, per la gioia di coloro che amano tuffarsi in titoli lunghi. Unoavrebbe dichiarato infatti di aver speso 175 ore nelsenzaarrivare ai titoli di coda. Il principale tester del controllo qualità di CD Projekt Red, Lukasz Babiel, lo ha dichiarato su Twitter. Quando un fan curioso ha chiesto se quell'enorme quantità di tempo diè necessaria per tutti iri che sperano di completare il, Babiel ha risposto: "Non proprio, questa è solo una delle mie continue giocate a ritmo lento sulla difficoltà più difficile in cuiin modo più furtivo del solito, saccheggio tutto, uso ogni funzione che ilha da offrire, mi prendo il mio ...

GamingTalker : Cyberpunk 2077, un tester ha raggiunto le 175 ore, ma non ha ancora finito il gioco - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 potrebbe durare ben più di 175 ore? - andreilsero : Ancora indeciso se regalarmi Cyberpunk 2077 per Natale oppure no. - Nextplayer_it : Cyberpunk 2077: secondo un teaser 175 ore di gioco e non è tutto - IGNitalia : Uno sviluppatore di #Cyberpunk2077 non è riuscito a completare il nuovo gioco di ruolo di CD Projekt Red dopo oltre… -