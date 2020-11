Cane cieco scivola in un pozzo e viene recuperato dal vigili del fuoco. Il video del salvataggio (Di lunedì 23 novembre 2020) È stato salvato e subito riaffidato alla padrona un cagnolino che, per via della sua cecità, è scivolato in una fossa biologica ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. I vigili del fuoco di Dalmine sono accorsi in suo aiuto e con una delicata manovra lo hanno recuperato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) È stato salvato e subito riaffidato alla padrona un cagnolino che, per via della sua cecità, èto in una fossa biologica ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. Ideldi Dalmine sono accorsi in suo aiuto e con una delicata manovra lo hannoL'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

Un toccante filmato mostra la reazione di una donna cieca che per la prima volta ha visto il suo cane guida dopo otto anni insieme Questa commovente storia ha come protagonista Mary, una donna forte e ...

