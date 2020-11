Assassin’s Creed, dove vedere il film in tv e in streaming (Di lunedì 23 novembre 2020) Assassin’s Creed oltre ad essere un intero mondo videoludico ha anche ispirato la trasposizione cinematografica del 2016 con il primo film, diretto da Justin Kurzel e con protagonista Michael Fassbender. La storia segue le vicende di Callum Lynch, che dovrebbe essere condannato a morte e inveec si risveglia a Madrid in compagnia degli Assassini, una confraternita antica che da secoli protegge la Mela dell’Eden – un manufatto dall’incredibile valore – dai Templari. Callum entra a far parte della confraternita una volta appurato il suo passato e scoprendo la storia del suo avo, a sua volta membro degli Assassini. Ma dove possiamo vedere questo film? TV Sicuramente in tv, se riuscirete a sintonizzarvi su Rai 2 questa sera, lunedì 23 novembre 2020, alle ore 21:20. Il secondo canale di ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020)oltre ad essere un intero mondo videoludico ha anche ispirato la trasposizione cinematografica del 2016 con il primo, diretto da Justin Kurzel e con protagonista Michael Fassbender. La storia segue le vicende di Callum Lynch, che dovrebbe essere condannato a morte e inveec si risveglia a Madrid in compagnia degli Assassini, una confraternita antica che da secoli protegge la Mela dell’Eden – un manufatto dall’incredibile valore – dai Templari. Callum entra a far parte della confraternita una volta appurato il suo passato e scoprendo la storia del suo avo, a sua volta membro degli Assassini. Mapossiamoquesto? TV Sicuramente in tv, se riuscirete a sintonizzarvi su Rai 2 questa sera, lunedì 23 novembre 2020, alle ore 21:20. Il secondo canale di ...

