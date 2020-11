10 mail inutili che potete evitare di mandare (e così contribuite a diminuire l’inquinamento) (Di lunedì 23 novembre 2020) (Foto: Pixabay)In ufficio basta un cenno della testa, un oooooook urlato da una stanza all’altra, una risata alla macchinetta del caffè. In smart working tutte le frasi di educazione e interazione con cui chiuderemmo un discorso dal vivo si tramutano, invariabilmente, in un’infilata di mail. Missive da una riga o poco più, mandate senza pensarci. Che hanno, invece, un peso non indifferente sull’ambiente. Che inviare messaggi di posta elettronica inquini molto più di quanto si immagini è un dato di fatto. Uno studio del 2019 ha calcolato che, nel Regno Unito, evitando di inviare le mail non necessarie si potrebbero risparmiare 16.433 tonnellate di carbonio all’anno, pari a oltre 80mila voli tra Londra e Madrid. E per sensibilizzare sullo spreco di energia causato dalle mail inutili (tra uso del computer e, soprattutto, ... Leggi su wired (Di lunedì 23 novembre 2020) (Foto: Pixabay)In ufficio basta un cenno della testa, un oooooook urlato da una stanza all’altra, una risata alla macchinetta del caffè. In smart working tutte le frasi di educazione e interazione con cui chiuderemmo un discorso dal vivo si tramutano, invariabilmente, in un’infilata di. Missive da una riga o poco più, mandate senza pensarci. Che hanno, invece, un peso non indifferente sull’ambiente. Che inviare messaggi di posta elettronica inquini molto più di quanto si immagini è un dato di fatto. Uno studio del 2019 ha calcolato che, nel Regno Unito, evitando di inviare lenon necessarie si potrebbero risparmiare 16.433 tonnellate di carbonio all’anno, pari a oltre 80mila voli tra Londra e Madrid. E per sensibilizzare sullo spreco di energia causato dalle(tra uso del computer e, soprattutto, ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Regno Unito, l'allarme della task force ambientale: 'Basta con le mail inutili, inquinano' - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Regno Unito, l'allarme della task force ambientale: 'Basta con le mail inutili, inquinano' - repubblica : Regno Unito, l'allarme della task force ambientale: 'Basta con le mail inutili, inquinano' - luigiv87 : apple mi manda 300 mail inutili MA quella in cui mi avvisa che per l’acquisto in store serve un appuntamento no.… - gustomela : Ho fatto due di quelle carte con iban da dare ai miei figli. Dio mio, ma è un martellamento continuo di mail inutil… -

Ultime Notizie dalla rete : mail inutili Task force ambientale di Johnson: "Basta mail brevi che contengono solo 'grazie' e 'ciao'" la Repubblica "La povera Romana? Una donna riservata"

"Se hanno riaperto il caso, speriamo che sia per giungere a una soluzione, altrimenti sarà solo motivo di nuovo inutile turbamento per la comunità di Ferruccia, che già all’epoca da questa storia rima ...

Coronavirus: perché 21 indicatori sono inutili

Il colore delle regioni è determinato da ben 21 indicatori che vengono suddivisi in 3 gruppi che riguardano la “capacità di monitoraggio”, la “capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione ...

"Se hanno riaperto il caso, speriamo che sia per giungere a una soluzione, altrimenti sarà solo motivo di nuovo inutile turbamento per la comunità di Ferruccia, che già all’epoca da questa storia rima ...Il colore delle regioni è determinato da ben 21 indicatori che vengono suddivisi in 3 gruppi che riguardano la “capacità di monitoraggio”, la “capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione ...