Violenza di genere, comandante carabinieri di Napoli: “problema sentito e combattuto dall’Arma” (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Il comando provinciale carabinieri di Napoli è da sempre in prima linea per la tutela delle fasce deboli. E’ per questo che il mio instancabile invito è quello di rivolgersi a noi, di affidarsi ai carabinieri delle numerose Stazioni e tenenze distribuite su tutto il territorio della provincia di Napoli“. Lo ha dichiarato il generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, in occasione della Giornata mondiale contro la Violenza di genere. “Le vittime si sentono spesso sole, isolate, schiacciate dal peso di una sofferenza mai espressa. Il nostro obbiettivo è invertire questa tendenza, accompagnando – con il coordinamento dell’Autorità ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: 1 minuto– “Il comando provincialediè da sempre in prima linea per la tutela delle fasce deboli. E’ per questo che il mio instancabile invito è quello di rivolgersi a noi, di affidarsi aidelle numerose Stazioni e tenenze distribuite su tutto il territorio della provincia di“. Lo ha dichiarato il generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala,provinciale deidi, in occasione della Giornata mondiale contro ladi. “Le vittime si sentono spesso sole, isolate, schiacciate dal peso di una sofferenza mai espressa. Il nostro obbiettivo è invertire questa tendenza, accompagnando – con il coordinamento dell’Autorità ...

