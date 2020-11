Ricetta purè di patate | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di domenica 22 novembre 2020) Per qualcuno ildirappresenta un vero e proprio comfort food, è uno di quei cibi capaci di suscitare sensazioni di benessere. Unamolto cremosa, il profumo del burro e quella leggera nota di sapido data dal formaggio grattugiato. Ildiè praticamente un contorno perfetto per accompagnare secondi a base di carne, di pesce o vegetariani.digialle farinose 1 kg Latte intero 200 g Burro 30 g Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 30 g Sale fino q.b. Noce moscata q.b.diPer preparare ildicominciate lessando queste ultime. Quindi versatele in ...