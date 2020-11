PUTIN : “NON E’ CORRETTO CONGRATULARSI CON BIDEN PRIMA CHE SIA ELETTO” (Di domenica 22 novembre 2020) Il presidente russo Vladimir PUTIN ha dichiarato che non c’è alcun motivo nascosto nella sua decisione di non CONGRATULARSI con Joe BIDEN per la presunta vittoria alle elezioni statunitensi, insistendo sul fatto che il Cremlino sta semplicemente aspettando la “fine della situazione di stallo della politica interna”.I commenti di PUTIN, fatti in un’intervista in onda sulla TV di stato il 22 novembre, si aggiungono ai commenti precedenti del Cremlino, che è stato interrogato sul perché PUTIN stesse evitando di CONGRATULARSI, quando molti leader europei e altri leader mondiali lo hanno già fatto da tempo. Nel precedente voto presidenziale degli Stati Uniti, PUTIN è stato tra i primi leader mondiali a CONGRATULARSI con Donald Trump, rilasciando una ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 22 novembre 2020) Il presidente russo Vladimirha dichiarato che non c’è alcun motivo nascosto nella sua decisione di noncon Joeper la presunta vittoria alle elezioni statunitensi, insistendo sul fatto che il Cremlino sta semplicemente aspettando la “fine della situazione di stallo della politica interna”.I commenti di, fatti in un’intervista in onda sulla TV di stato il 22 novembre, si aggiungono ai commenti precedenti del Cremlino, che è stato interrogato sul perchéstesse evitando di, quando molti leader europei e altri leader mondiali lo hanno già fatto da tempo. Nel precedente voto presidenziale degli Stati Uniti,è stato tra i primi leader mondiali acon Donald Trump, rilasciando una ...

