"Mia suocera morta in attesa del tampone" (Di domenica 22 novembre 2020) di Pina Ferro Ha atteso per una settimana che venisse sottoposto dall'Asl al tampone richiesto non appena gli sono comparsi i sintomi che potevano far pensare ad una positività. Nel frattempo anche la suocera, semi allettata, ha cominciato a stare male e nonostante le richieste di aiuto al 118 neppure lei è stata ospedalizzata. Le condizioni dell'anziana donna si sono aggravate lentamente e ieri mattina è stata trovata a letto priva di vita. La denuncia, carica di rabbia e dolore arriva da un infermiere in servizio al Ruggi e residente nella zona orientale di Salerno. L'articolo completo sull'edizione digitale di oggi

