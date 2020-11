Live Napoli-Milan 1-2 Mertens la riapre, rosso a Bakayoko (Di domenica 22 novembre 2020) C'è la sfida di Mertens a Ibra in copertina verso Napoli-Milan, c'è la sfida di un falso nueve diventato bomber a un goleador nato e cresciuto nelle aree avversarie. Mertens ha... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 novembre 2020) C'è la sfida di Mertens a Ibra in copertina verso, c'è la sfida di un falso nueve diventato bomber a un goleador nato e cresciuto nelle aree avversarie. Mertens ha...

infoitsalute : LIVE - Napoli-Milan 0-1, secondo tempo in corso - milansette : Napoli-Milan 0-2, il risultato in diretta LIVE - MondoNapoli : LIVE - Secondo giallo per Bakayoko: Napoli in 10 adesso - - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA #NapoliMilan 1-2 65' #Napoli in 10! #Espulso per doppia ammonizione #Bakayoko! #live - MondoNapoli : LIVE - GOL del Napoli: Mertens accorcia le distanze - -