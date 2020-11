LBA Preview | in programma il derby di Bologna e Milano-Venezia

(Di domenica 22 novembre 2020) LBA Serie A: nona giornata ricca di big match e, allo stesso tempo, di gare condizionate dalle numerose assenze. Si inizia alle 16 con, per poi passare alle 17 alla gara tra le deluse Cantù e Virtus Roma. Primodia porte chiuse, con palla a due fissata per le 18. Trento-Varese(ore 19), Brindisi alla ricerca dell’ottava consecutiva contro Brescia. Chiude Pesaro-Reggio Emilia alle 20.45.“monca”,diinedito La nona giornata di LBA si apre con una classica, decisamente influenzata dall’emergenza Coronavirus. Infatti, l’Umana Reyersi presenterà al Forum con una spedizione di 7 giocatori. Tra questi i giovani Casarin (17 anni) e Possamai (19 anni). I veneti dovranno ...

bball_evo : LBA ???? - Preview della 9^ giornata con nuove dirette TV! ?? Giacomo Albazzi ?? - _giorgiomastro_ : Il recap dell’ottava giornata di ?@LegaBasketA? - bball_evo : LBA ???? - Solo 4 partite (forse) andranno in scena per l'8^ giornata ?? Giacomo Albazzi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : LBA Preview

Metropolitan Magazine

LBA: 9^ giornata di LBA Serie A con protagonsita il derby di Bologna. Spicca anche Milano-Venezia, con i veneti alle prese con le assenze ...Sassari ritrova la guida di Pozzecco in panchina e con lui la seconda vittoria in Champions nel gruppo A: al PalaSerradimigni cade 92-72 Tenerife, squadra con diversi ex giocatori della nostra LBA e i ...