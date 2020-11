Kilimangiaro Rai 3 | ospiti puntata 22 novembre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 22 novembre 2020) Torna nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich (oggi in collegamento da casa) che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella sestadel 22, a quasi 700 anni dalla morte di Dante, faremo un viaggio nei luoghi simbolo del poeta e della Divina Commedia con una guida speciale, Aldo Cazzullo. Il geologo Mario Tozzi, pilastro della trasmissione, parlerà di rinaturalizzazione. Tornerà anche l’alpinista Hervé Barmasse, che nel suo nuovo spazio dedicato alle grandi avventure dell’esplorazione, ricorderà la conquista del Polo Nord. Non mancheranno, inoltre, le rubriche del programma, la classifica a cui potrà partecipare il pubblico ed ...