Inter-Torino, gol di Zaza: Sanchez si addormenta, è 0-1 (VIDEO) (Di domenica 22 novembre 2020) Il Torino è meritatamente in vantaggio a San Siro. Nel match contro l’Inter, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Marco Giampaolo trovano la rete dello 0-1 grazie a Simone Zaza che, allo scadere, della prima frazione di gioco, viene servito perfettamente, si incunea dentro l’aria di rigore e lascia partire il sinistro vincente che batte Handanovic. Ma l’azione nasce da un disimpegno sbagliato di Sanchez, nettamente il peggiore in campo. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Ilè meritatamente in vantaggio a San Siro. Nel match contro l’, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Marco Giampaolo trovano la rete dello 0-1 grazie a Simoneche, allo scadere, della prima frazione di gioco, viene servito perfettamente, si incunea dentro l’aria di rigore e lascia partire il sinistro vincente che batte Handanovic. Ma l’azione nasce da un disimpegno sbagliato di, nettamente il peggiore in campo. In alto ildel gol. SportFace.

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Torniamo in campo per l'8a giornata di @SerieA! Chi sarà decisivo nella sfida al Torino secondo… - SkySport : ULTIM'ORA INTER Lautaro verso l'esclusione contro il Torino Sanchez accanto a Lukaku per l'attacco #SkySport… - Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - bazzecoleeee : RT @alecavinareal: Cioè ricapitoliamo: Stiamo perdendo in casa nostra contro il Torino del maestro, senza il maestro, in emergenza, con Zaz… - mujmanerss : RT @SuperSportTV: #SerieA - HALFTIME: Sampdoria 1-1 Bologna Roma 3-0 Parma Verona 0-1 Sassuolo Inter Milan 0-1 Torino Watch live: https:/… -