Incidente, morto 19enne di Bitonto Auto fuori controllo (Di domenica 22 novembre 2020) L’Auto condotta da Francesco Murgolo è finita, per cause da dettagliare, fuori strada. Il fondo della provinciale 89 nel territorio di Bitonto era viscido per la pioggia ieri sera. È questa la causa verosimile per cui la macchina ha sbandato in curva terminando la corsa nei campi. Perbil 19enne Francesco Murgolo non c’è stato nulla da fare: è morto nonostante i soccorsi tempestivi. L'articolo Incidente, morto 19enne di Bitonto <small class="subtitle">Auto fuori controllo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 22 novembre 2020) L’condotta da Francesco Murgolo è finita, per cause da dettagliare,strada. Il fondo della provinciale 89 nel territorio diera viscido per la pioggia ieri sera. È questa la causa verosimile per cui la macchina ha sbandato in curva terminando la corsa nei campi. PerbilFrancesco Murgolo non c’è stato nulla da fare: ènonostante i soccorsi tempestivi. L'articolodi proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Incidente, morto 19enne di Bitonto (#Bari) - civisromanusTW : 26 autobus a fuoco solo quest'anno, questo è il buon governo di @virginiaraggi . Quando ci scappa il morto?? Possib… - lasorelladiKarl : @aminuscolo Scusami, ma che tweet è? Si piange anche nelle case di chi è morto per cancro, per infarto, per inciden… - genovatoday : Incidente di caccia a Bolzaneto: muore 52enne - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ È morto l’anziano coinvolto nell’incidente di Monterusciello -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente morto Incidente sul lavoro, consigliere comunale morto schiacciato dall'escavatore Il Mattino Incidente a Palermo, si schianta dentro la Fiera: malore dopo il tampone

23Bevono gel disinfettante per le mani e muoiono in sette 12:18VIDEO | Maltempo, chiuso sottopasso di viale Lazio: Rap in azione per pulire la strada da fango e rifiuti 12:17Ristori per i Comuni del ...

Tutti i post taggati "incidente di caccia"

GENOVA - Questa mattina, domenica 22 novembre, un uomo di 58 anni, Flavio Balladore, è morto in un incidente di caccia avvenuto all'alba in salita ...

23Bevono gel disinfettante per le mani e muoiono in sette 12:18VIDEO | Maltempo, chiuso sottopasso di viale Lazio: Rap in azione per pulire la strada da fango e rifiuti 12:17Ristori per i Comuni del ...GENOVA - Questa mattina, domenica 22 novembre, un uomo di 58 anni, Flavio Balladore, è morto in un incidente di caccia avvenuto all'alba in salita ...