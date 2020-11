Gilles Rocca e Lucrezia Lando alzano la Coppa di Ballando con le stelle 15 (Di domenica 22 novembre 2020) Podio più alto del gradino per l’attore Gilles Rocca e la ballerina Lucrezia Lando. Sono loro a vincere la finale di BalLando con le stelle 15. La coppia, al termine di una gara lunga ed intensa, ha battuto la coppia composta dall’attore Paolo Conticini e dalla ballerina Vera Kinnunen. Rocca e Lando alzano così al cielo la Coppa del dance show di Milly Calrlucci, che si è confermato uno dei programmi di punta di Rai1. A chiudere il podio la politica Alessandra Mussolini insieme al ballerino Samuel Peron. Quest’ultimo ha sostituito in finale Maykel Fonts. Il ballerino cubano, infatti, è risultato positivo al covid. Appuntamento quindi alla prossima edizione! Leggi su laprimapagina (Di domenica 22 novembre 2020) Podio più alto del gradino per l’attoree la ballerina. Sono loro a vincere la finale di Balcon le15. La coppia, al termine di una gara lunga ed intensa, ha battuto la coppia composta dall’attore Paolo Conticini e dalla ballerina Vera Kinnunen.così al cielo ladel dance show di Milly Calrlucci, che si è confermato uno dei programmi di punta di Rai1. A chiudere il podio la politica Alessandra Mussolini insieme al ballerino Samuel Peron. Quest’ultimo ha sostituito in finale Maykel Fonts. Il ballerino cubano, infatti, è risultato positivo al covid. Appuntamento quindi alla prossima edizione!

