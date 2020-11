Covid-19, l’Oms avverte: “L’Europa si prepari o ci sarà la terza ondata”. E loda la Corea del Sud (Di domenica 22 novembre 2020) L'Oms avverte l'Europa. Se non si attrezzerà in modo corretto ci sarà una terza ondata della pandemia all'inizio del 2021. A dirlo è David Nabarro, inviato speciale dell'Organizzazione mondiale della salute. Nabarro accusa i governi europei di non aver realizzato le "infrastrutture necessarie durante l'estate, dopo aver riportato sotto controllo la prima ondata". E se non sarà fatto adesso, "avremo una terza ondata all'inizio del prossimo anno". Nabarro ha invece lodato la risposta dei paesi asiatici, come la Corea del Sud.Intanto, hanno superato quota 58 milioni i contagi di Covid-19 registrati ufficialmente nel mondo dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati oltre 1,37milioni. Tra i Paesi ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 novembre 2020) L'Omsl'Europa. Se non si attrezzerà in modo corretto ciunaondata della pandemia all'inizio del 2021. A dirlo è David Nabarro, inviato speciale dell'Organizzazione mondiale della salute. Nabarro accusa i governi europei di non aver realizzato le "infrastrutture necessarie durante l'estate, dopo aver riportato sotto controllo la prima ondata". E se nonfatto adesso, "avremo unaondata all'inizio del prossimo anno". Nabarro ha inveceto la risposta dei paesi asiatici, come ladel Sud.Intanto, hanno superato quota 58 milioni i contagi di-19 registrati ufficialmente nel mondo dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati oltre 1,37milioni. Tra i Paesi ...

