Catania, corteo abusivo di camion della nettezza urbana per omaggiare la morte di un collega (Di domenica 22 novembre 2020) Un vero e proprio picchetto d’onore. Niente spade sguainate ma un serpentone di camion della nettezza urbana con i lampeggianti accesi. L’insolito omaggio, con tanto di pubblicazione di due video attraverso Facebook, è andato in scena lungo corso Indipendenza, a Catania, la sera del 16 novembre. In strada decine di operatori della ditta che si occupa in città dei rifiuti, affacciati al balcone di una palazzina a cinque piani i parenti del defunto Tiziano Monaco, ex operaio della Dusty – l’azienda che gestisce i rifiuti in città – scomparso prematuramente. L’addio al collega è scattato poco prima delle 22, orario che coincide sia con l’inizio del turno notturno di lavoro ma anche con il coprifuoco, imposto in tutta Italia per contenere la diffusione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Un vero e proprio picchetto d’onore. Niente spade sguainate ma un serpentone dicon i lampeggianti accesi. L’insolito omaggio, con tanto di pubblicazione di due video attraverso Facebook, è andato in scena lungo corso Indipendenza, a, la sera del 16 novembre. In strada decine di operatoriditta che si occupa in città dei rifiuti, affacciati al balcone di una palazzina a cinque piani i parenti del defunto Tiziano Monaco, ex operaioDusty – l’azienda che gestisce i rifiuti in città – scomparso prematuramente. L’addio alè scattato poco prima delle 22, orario che coincide sia con l’inizio del turno notturno di lavoro ma anche con il coprifuoco, imposto in tutta Italia per contenere la diffusione del ...

MeridioNews : Camion dei rifiuti in corteo per l'ultimo saluto al collega In estate gambizzato un figlio. L'altro accusato di maf… - ILOVEPACALCIO : #Catania, gli incidenti durante il corteo no #lockdown: tre denunce, uno è un ultras - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Catania corteo Catania, corteo abusivo di camion della nettezza urbana per omaggiare la morte di un collega Il Fatto Quotidiano Ma davvero Landini non ha nulla da dire?

Cronaca - 21/11/2020. iena munnizzara marco benanti La sera del 16 novembre scorso, in Corso Indipendenza, un gruppo di dipendenti della "Dusty", l'azienda dei rifiuti che opera nel comune di Catania, ...

Camion dei rifiuti in corteo per l'ultimo saluto al collega

Lungo corso Indipendenza decine di lavoratori della Dusty si sono riuniti per la commemorazione tra applausi e mascherine abbassate. A fare discutere oltre alle modalità è il passato dei parenti di Ti ...

Cronaca - 21/11/2020. iena munnizzara marco benanti La sera del 16 novembre scorso, in Corso Indipendenza, un gruppo di dipendenti della "Dusty", l'azienda dei rifiuti che opera nel comune di Catania, ...Lungo corso Indipendenza decine di lavoratori della Dusty si sono riuniti per la commemorazione tra applausi e mascherine abbassate. A fare discutere oltre alle modalità è il passato dei parenti di Ti ...