Spezia Atalanta, Papu e compagni a fiato corto (Di sabato 21 novembre 2020) Spezia-Atalanta non è stata la partita che ci si aspettava: merito della ciurma di Italiano e complice una Dea imprecisa e con poche energie Il ritorno dalla sosta Nazionali non sorride decisamente all'Atalanta, impantanata sullo 0-0 dal sorprendente Spezia. I bergamaschi hanno peccato di imprecisione in fase realizzativa, ma mai hanno realmente comandato a livello fisico e atletico. Una novità. Grandissimo merito va concesso all'ennesima prestazione eccellente dei bianconeri di Italiano, sempre più rivelazione della Serie A. In particolare ha stupito l'energia e la prestanza atletica con cui i liguri hanno saputo tenere testa ai rivali, poco abituati a soffrire da questo punto di vista. Già, perché l'Atalanta è sembrata un po' con il fiato corto in molti dei suoi ...

