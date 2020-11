Rugby, Tri Nations 2020: Argentina-Australia 15-15. Squadre tutte appaiate a quota 6 in classifica (Di sabato 21 novembre 2020) Pareggio tra Argentina ed Australia nella quarta giornata del Tri Nations 2020: finisce 15-15 nell’incontro giocato a Newcastle, con tutte le segnature che sono arrivate dalla piazzola. C’è stato anche un errore per parte, con entrambe le formazioni che devono accontentarsi così di due punti: le tre Nazionali sono ora tutte a quota 6, con l’Argentina che ha giocato però una partita in meno rispetto a Nuova Zelanda ed Australia. Nel primo tempo è l’Australia a portarsi in vantaggio al 4? con Hodge, ma Sanchez replica già al 6?. Dopo una lunga fetta dell’incontro in cui le formazioni non riescono a segnare, i sudamericani passano a condurre al 32?, sempre con piazzato di Sanchez. Anche in questo caso la risposta è ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Pareggio traednella quarta giornata del Tri: finisce 15-15 nell’incontro giocato a Newcastle, conle segnature che sono arrivate dalla piazzola. C’è stato anche un errore per parte, con entrambe le formazioni che devono accontentarsi così di due punti: le tre Nazionali sono ora6, con l’che ha giocato però una partita in meno rispetto a Nuova Zelanda ed. Nel primo tempo è l’a portarsi in vantaggio al 4? con Hodge, ma Sanchez replica già al 6?. Dopo una lunga fetta dell’incontro in cui le formazioni non riescono a segnare, i sudamericani passano a condurre al 32?, sempre con piazzato di Sanchez. Anche in questo caso la risposta è ...

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il Covid-19 fa saltare un altro match della nazionale delle Fiji. Dopo la cancellazione delle sfide con Francia e Italia (la partita era in programma domani allo 'stadio del Co ...

Tri Nations, verso Argentina-Australia: Pumas, il problema di ripetersi

E adesso la parte più difficile per i Pumas: ripetersi. Quando hai scalato la vetta del rugby superando gli All Blacks per la prima volta, settima nazionale, club esclusi, a riuscirci, tutti si aspett ...

