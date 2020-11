“Nessuna prova di brogli” | i vertici del GOP spengono le bugie di Trump

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 21 novembre 2020) L’incontro alla Casa Bianca sembra non aver portato i frutti sperati per. Al termine del loro meeting infatti il leader della maggioranza repubblicana al Senato del Michigan, Mike Shirkey, e lo speaker repubblicano della Camera, Lee Chatfield, hanno ribadito di “non essere a conoscenza di nessuna informazione che possa cambiare il risultato dell’elezione in Michigan”. Un colpo durissimo, a meno di sorprese, per il presidente uscente ormai da settimane impegnato a trovare un modo per sovvertire il risultato del voto per le presidenziali americane e pronto ad andare contro la volontà degli elettori pur di restare alla Casa Bianca. LEGGI ANCHE > Il tentato coup dinon si ferma, convocati iGOP del Michigan L’incontro alla Casa Bianca e le aspettative del presidente uscente L’incontro alla Casa Bianca tra ...