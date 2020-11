Lo Spezia frena la corsa dell’Atalanta

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 21 novembre 2020) Al Manuzzi di Cesena finisce 0-0 tra loe l’Atalanta. Stop per gli uomini di Gasp, nonostante le numerose occasioni da rete create. Liguri protagonisti e subito pericolosi in avvio di gara con Farias, fermato dal palo dopo 2?. Poi i bergamaschi hanno iniziato a martellare pareggiando il conto dei legni con Zapata al 40?. In avvio di secondo tempo, un fuorigioco millimetrico del colombiano costringe il Var a cancellare il vantaggio firmato da Gosens. Nel finale Provedel è strepitoso su Lammers e, due volte, su Pasalic.