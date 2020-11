Il tricot è tornato ed è perfetto per uno stile più rilassato

Leggi su gqitalia

(Di sabato 21 novembre 2020)à gogo: ecco la tendenza numero uno di questa stagione, quella che coniuga caldo abbraccio ae che quindi si rivela ideale in periodo di lockdown e smartworking. E la declinazione della maglia più amata degli ultimi tempi è quella handmade o, se non proprio artigianale, perlomeno dall’effetto a mano. Maglioni che sembrano fatti ai ferri dalla nonna e lavorazioni finto-grossolane rendono i pullover e i cardigan dell’Autunno Inverno 2020-21 molto originali, con quel retrogusto grunge che fa dell’imperfezione la seduzione numero uno. Ecco qualche consiglio su come indossarli. Con materiali a contrasto Dsquared A/I 2020-21 Sfilata AI 2020-21 di Dsquared2Un maxi pullover a collo alto lavorato ai ferri è la quintessenza dell’opacità casual. La texture che lo caratterizza è quella tipicamente opaca della lana o del ...