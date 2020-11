Grande Fratello Vip 5 quando finisce: la data della finale 2021 (Di sabato 21 novembre 2020) La quinta edizione del reality show durerà circa cinque mesi: è la prima volta che succede nella versione Vip, mentre ci sono state edizioni più lunghe di tre mesi nella versione classica L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 21 novembre 2020) La quinta edizione del reality show durerà circa cinque mesi: è la prima volta che succede nella versione Vip, mentre ci sono state edizioni più lunghe di tre mesi nella versione classica L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Ufficiale! L'avventura di Grande Fratello VIP continua... anche a Natale, a Capodanno, all'Epifania... e fino ai pr… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - JPCK72 : RT @GiuseppePalma78: Il declino di una civiltà passa anche da qui. Del resto, se il premier è consigliato da un ex Grande Fratello, ormai t… - 2Disastro : RT @GiuseppePalma78: Il declino di una civiltà passa anche da qui. Del resto, se il premier è consigliato da un ex Grande Fratello, ormai t… -