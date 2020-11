Giulia Valentina (ex fidanzata di Fedez) commenta un post di Chiara Ferragni e lei risponde (Di sabato 21 novembre 2020) Giulia Valentina è nota al pubblico per essere l’ex fidanzata storica di Fedez: la loro storia d’amore infatti – durata circa tre anni – è stata di dominio pubblico, anche se poi le cose non sono andate nel migliore dei modi e nella vita del rapper è arrivata l’influencer Chiara Ferragni che è poi diventata la moglie di Fedez e la mamma del loro piccolo Leone, che fra pochi mesi diventerà il fratello maggiore, in quanto i due sono in attesa di una femminuccia che nascerà il prossimo anno. A far discutere nelle ultime ore e ad essere particolarmente apprezzata dal web è stata la reazione proprio di Giulia a un video pubblicato su Instagram da Chiara in cui ha sensibilizzato i suoi fan sulla violenza di genere e sulle difficoltà delle ... Leggi su isaechia (Di sabato 21 novembre 2020)è nota al pubblico per essere l’exstorica di: la loro storia d’amore infatti – durata circa tre anni – è stata di dominio pubblico, anche se poi le cose non sono andate nel migliore dei modi e nella vita del rapper è arrivata l’influencerche è poi diventata la moglie die la mamma del loro piccolo Leone, che fra pochi mesi diventerà il fratello maggiore, in quanto i due sono in attesa di una femminuccia che nascerà il prossimo anno. A far discutere nelle ultime ore e ad essere particolarmente apprezzata dal web è stata la reazione proprio dia un video pubblicato su Instagram dain cui ha sensibilizzato i suoi fan sulla violenza di genere e sulle difficoltà delle ...

mflyrus : Siamo tutti d'accordo sul fatto che Giulia Valentina è una spanna sopra a tutti gli altri influencer. ?? - Camillallallero : RT @_ThanksHermione: La vera disperazione è quando apro Instagram ma ho già visto tutte le storie di Giulia Valentina. Quindi non ho nulla… - infoitcultura : Fedez, l’ex fidanzata Giulia Valentina scrive a Chiara Ferragni: piovono applausi - hmvlc : Nel mondo ideale rapporti civili come Giulia Valentina e la Ferragni nel mondo reale dico solo che la ex di quello… - EmanueleSalaris : RT @eliaslusyfir: Giulia Valentina così superiore che sotto al discorso su ig di Chiara Ferragni moglie del suo ex le fa pure i complimenti… -