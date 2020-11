Elisa Isoardi: finale Ballando 21 novembre 2020 (video e gallery) (Di sabato 21 novembre 2020) La finale di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 21 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la conduttrice Elisa Isoardi con lo storico ballerino Raimondo Todaro, la coppia più infortunata della storia del programma, tornata in pista nonostante ci sia ancora qualche acciacco per la Isoardi. Per la coppia una Rumba sulle note di Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina. Elisa Isoardi: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. La coppia ha portato in pista una coreografia leggermente ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 21 novembre 2020) Ladicon le Stelledi stasera, 21, in onda su Rai1, ha mostrato anche la conduttricecon lo storico ballerino Raimondo Todaro, la coppia più infortunata della storia del programma, tornata in pista nonostante ci sia ancora qualche acciacco per la. Per la coppia una Rumba sulle note di Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. La coppia ha portato in pista una coreografia leggermente ...

m_emozioni : RT @Trash___Boy: Samuel Peron, senza ballare neanche in una puntata, è in finale. Un po' come Elisa Isoardi. #BallandoConLeStelle - adelia_alberto : RT @Marghe90: In attesa della finale di #BallandoConLeStelle e di scoprire chi vincerà ??... (Forse Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi??? ??) Q… - Aquila751 : Ma quanto è bella Elisa Isoardi ?? - gipscli : #BallandoConLeStelle Canino ha tenuto a precisare di non aver sempre apprezzato i “fidanzati” di Elisa Isoardi Chia… - dinapold : RT @Marghe90: In attesa della finale di #BallandoConLeStelle e di scoprire chi vincerà ??... (Forse Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi??? ??) Q… -