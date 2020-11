DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: Pol Espargaró il migliore della FP4, Morbidelli ottavo. Dovizioso e Valentino Rossi fuori dalla top-10 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10: Per questo la sessione di qualifiche sarà ritardata. 15.08: Una condotta di Zarco non proprio irreprensibile… 15.05: Problemi al motore della moto di Zarco, la sua Ducati inizia a “svampare” con molto fumo. Il francese taglia addirittura la pista per tornare alla corsia box, una manovra rischiosa, potrebbe aver depositato del materiale pericoloso sull’asfalto. 15.00: Pol Espargaro si porta in vetta con il crono di 1’40?150 a precedere di 34 millesimi OLIVEira e di 40 Nakagami. Problemi al motore per Zarco. Morbidelli conclude in ottava posizione a 0?415 dalla vetta. Dovizioso conclude 13° e Valentino Rossi 17°. 15.00: BANDIERA A SCACCHI!!! 14.58: Bene Vinales in 1’40?209 per lui in terza ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10: Per questo la sessione di qualifiche sarà ritardata. 15.08: Una condotta di Zarco non proprio irreprensibile… 15.05: Problemi al motoremoto di Zarco, la sua Ducati inizia a “svampare” con molto fumo. Il francese taglia addirittura la pista per tornare alla corsia box, una manovra rischiosa, potrebbe aver depositato del materiale pericoloso sull’asfalto. 15.00: Pol Espargaro si porta in vetta con il crono di 1’40?150 a precedere di 34 millesimi Oira e di 40 Nakagami. Problemi al motore per Zarco.conclude in ottava posizione a 0?415vetta.conclude 13° e17°. 15.00: BANDIERA A SCACCHI!!! 14.58: Bene Vinales in 1’40?209 per lui in terza ...

