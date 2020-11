Calciomercato, via libera per la Juventus: Ancelotti si defila (Di sabato 21 novembre 2020) La Juventus starebbe già cercando di intavolare potenziali trattative di Calciomercato per quanto concerne le prossime campagne acquisti. Nelle scorse settimane, la dirigenza bianconera avrebbe puntato gli occhi principalmente sul campionato spagnolo, culla di molteplici potenziali occasioni da cogliere al volo. Con un possibile addio di Paulo Dybala, gli osservatori della Vecchia Signora avrebbero individuato in Mariano Isco il suo erede naturale. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme Isco, centrocampista del Real MadridCalciomercato Juventus, Ancelotti: “Isco all’Everton? Tutte str…” Mariano Isco non ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Lastarebbe già cercando di intavolare potenziali trattative diper quanto concerne le prossime campagne acquisti. Nelle scorse settimane, la dirigenza bianconera avrebbe puntato gli occhi principalmente sul campionato spagnolo, culla di molteplici potenziali occasioni da cogliere al volo. Con un possibile addio di Paulo Dybala, gli osservatori della Vecchia Signora avrebbero individuato in Mariano Isco il suo erede naturale. LEGGI ANCHE:, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme Isco, centrocampista del Real Madrid: “Isco all’Everton? Tutte str…” Mariano Isco non ...

cmdotcom : Via alla corsa #scudetto a ritmi folli: 10 partite in un mese, ecco il calendario delle 7 sorelle… - zazoomblog : Calciomercato Juventus: Khedira via a gennaio ha l’accordo in Premier - #Calciomercato #Juventus: #Khedira - infoitsport : Calciomercato Inter, il colpo è vicino. L’agente: “Ora più facile andar via” - sportli26181512 : CM Scommesse: Juve, Atalanta e City-Tottenham, il gol non manca! Cinquina da 15,7 volte la posta: Via con la Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato via Calciomercato Juventus, strategia Pogba: via gratis CalcioMercato.it Via alla corsa scudetto a ritmi folli: 10 partite in un mese, ecco il calendario delle 7 sorelle

Dieci gare a testa in 32 giorni, 70 partite per aiutarsi e aiutarci a inquadrare meglio un'annata decisamente particolare. Dopo la terza sosta per le Nazionali ...

Thauvin al Milan, c’è l’offerta: cifre e dettagli, c’è già una risposta

Il Milan si sta muovendo concretamente per Thauvin, Maldini ha fatto un'offerta e il calciatore ha già dato una prima risposta.

Dieci gare a testa in 32 giorni, 70 partite per aiutarsi e aiutarci a inquadrare meglio un'annata decisamente particolare. Dopo la terza sosta per le Nazionali ...Il Milan si sta muovendo concretamente per Thauvin, Maldini ha fatto un'offerta e il calciatore ha già dato una prima risposta.