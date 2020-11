Zingaretti elogia Berlusconi: a differenza di altri partiti ha accettato il confronto (Di venerdì 20 novembre 2020) Smentisce Nicola Zingaretti. “Non esiste un’ipotesi di cambio di maggioranza, di cambio nel governo o di coinvolgimento nel governo di Forza Italia”. Ma la realtà è che gli azzurri sono ormai organici al Governo Conte. Lo stesso segretario del Pd precisa. “Di fronte a quanto sta accadendo dobbiamo limitare lo spazio delle polemiche e degli scontri e ritrovare, almeno sulle scelte fondamentali, un’unità del Paese. Serve una collaborazione con tutte le opposizioni”. Il leader dei dem afferma che “i primi a dire” che non esistono ipotesi in questo senso “sono quelli di Forza Italia”. In ogni caso, secondo il Governatore del Lazio la pandemia e le difficoltà, sanitarie ed economiche, che ne derivano rendono indispensabile “limitare scontri ed egoismi di partito, e ritrovare una collaborazione con tutte le opposizioni, per fare scelte condivise, che sono più ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 20 novembre 2020) Smentisce Nicola. “Non esiste un’ipotesi di cambio di maggioranza, di cambio nel governo o di coinvolgimento nel governo di Forza Italia”. Ma la realtà è che gli azzurri sono ormai organici al Governo Conte. Lo stesso segretario del Pd precisa. “Di fronte a quanto sta accadendo dobbiamo limitare lo spazio delle polemiche e degli scontri e ritrovare, almeno sulle scelte fondamentali, un’unità del Paese. Serve una collaborazione con tutte le opposizioni”. Il leader dei dem afferma che “i primi a dire” che non esistono ipotesi in questo senso “sono quelli di Forza Italia”. In ogni caso, secondo il Governatore del Lazio la pandemia e le difficoltà, sanitarie ed economiche, che ne derivano rendono indispensabile “limitare scontri ed egoismi di partito, e ritrovare una collaborazione con tutte le opposizioni, per fare scelte condivise, che sono più ...

