Un super anticorpo anti Covid "Pronti a distribuirlo in Italia" (Di venerdì 20 novembre 2020) Valentina Dardari In corso un accordo con Arcuri per distribuire l’anticorpo monoclonale, lo ha annunciato il padre dei vaccini, Rino Rappuoli Starebbe arrivando un super anticorpo capace di combattere il Covid e presto potrebbe essere distribuito in Italia. Questo quanto affermato da Rino Rappuoli, padre di tanti vaccini tra i quali quello contro il meningococco B, chief scientist di Gsk Vaccines a Siena, e coordinatore del Monoclonal antibody Discovery (Mad) Lab di Fondazione Toscana Life Sciences. L'accordo per distribuire il super anticorpo Durante il suo intervento al seminario in tema di pandemia promosso dall'Unione europea, Rappuoli ha annunciato: "Stiamo ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Valentina Dardari In corso un accordo con Arcuri per distribuire l’monoclonale, lo ha annunciato il padre dei vaccini, Rino Rappuoli Starebbe arrivando uncapace di combattere ile presto potrebbe essere distribuito in. Questo quanto affermato da Rino Rappuoli, padre di tvaccini tra i quali quello contro il meningococco B, chief scientist di Gsk Vaccines a Siena, e coordinatore del Monoclonalbody Discovery (Mad) Lab di Fondazione Toscana Life Sciences. L'accordo per distribuire ilDurante il suo intervento al seminario in tema di pandemia promosso dall'Unione europea, Rappuoli ha annunciato: "Stiamo ...

Il padre dei vaccini, Rino Rappuoli, ha annunciato che è in corso un accordo con Arcuri per distribuire il super anticorpo anti Covid.

