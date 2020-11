Un ghiro è caduto da un albero in strada e ha continuato a dormire

Leggi su agi

(Di venerdì 20 novembre 2020) AGI - Unda uned è stato trovato, ancora addormentato, da un passante che lo ha messo al sicuro consegnandolo ai carabinieri. È successo in via del Triunvirato, nella periferia di Bologna, dove il piccolo roditore, dopo aver accumulato peso autunnale per prepararsi al letargo invernale, ha perso l'equilibrio ed èdal ramo di unsu cui si era adagiato. Alla vista dell'animale che stava ancora dormendo, un cittadino lo ha preso delicatamente e lo ha consegnato ai carabinieri della stazione di Borgo Panigale. I militari assieme ai colleghi della forestale e della polizia provinciale lo hanno preso in custodia e affidato al Centro recupero animali selvatici della Lipu di Bologna.