Tesser” Dovremo scendere in campo con coraggio per sfidare il Monza”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sabato 21/11/2020 alle ore 14:00 si giocherà la sfida Pordenone-Monza, chi vincerà farà un bel balzo in classifica. Ci sarà la sfida tra un navigato della serie B, Attilio Tesser, e Cristian Brocchi alla sua seconda esperienza in cadetteria. Riuscirà Brocchi ad essere in panchina? Il tecnico biancorosso, infatti, rischia di non andare in panchina domani a causa di una colica renale: nelle prossime ore verranno valutate le condizioni dell’allenatore dei brianzoli, in caso di forfait è pronto il vice Lazzarini. Conferenza Tesser, allenatore Pordenone Il Monza, a detta di tutti, è la grande favorita del campionato. Ha una rosa di primordine e adesso ha trovato anche un buon passo. Avversario importante, quindi, ma ancor più importante sarà la nostra prestazione.incon, ...