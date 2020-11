“Sono disperata”, il crollo della concorrente di Ballando con le stelle (Di venerdì 20 novembre 2020) Manca poco alla finale di Ballando con le stelle, con una delle concorrenti che dovrà fare a meno del suo partner di ballo. Si tratta di Alessandra Mussolini che non potrà ballare con il maestro Maykel Fonts in quanto, quest’ultimo, è risultato positivo al coronavirus. Alessandra Mussolini ballerà con Samuel Peron? Il maestro di ballo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 20 novembre 2020) Manca poco alla finale dicon le, con una delle concorrenti che dovrà fare a meno del suo partner di ballo. Si tratta di Alessandra Mussolini che non potrà ballare con il maestro Maykel Fonts in quanto, quest’ultimo, è risultato positivo al coronavirus. Alessandra Mussolini ballerà con Samuel Peron? Il maestro di ballo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

elicxsope : Ho preso anche il cellulare di mia mamma per streammare sono disperata - marjamxe : @plvisetumbra non lo so sono disperata ormai???? - skzavnio : ho trovato la sua diretta concorrente e quindi sono disperata - yukheiparadise : ci rendiamo conto sono disperata per il nasino di jongin - taegolaa : Davvero sono disperata non so se sono giusti o sbagliati perché fino ad ora non li ho fatti e si colpa mia ma vorre… -