Simeone | “Joao Felix nuovo Messi? No | sono diversi Con il Barça sfida stupenda”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) La Liga spagnola domani vede un ritorno in campo col botto grazie allatra Barcellona e Atletico Madrid. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dellacontro il Barcellona, il tecnico dell’Atlético Madrid, Diego, ha parlato di Joao. Può essere lui ildei colchoneros?sarà Joao. Tutto ciò che farà sarà a suo nome. Cresce ogni giorno, ci rende felici e ci entusiasma.cone non è giusto fare paragoni del genere. Parlano la lingua dei campioni maha una storia strepitosa e per arrivare alla sua storia c’è bisogno di tempo”. Sulla gara: “Sarà come al solito una bella gara, difficile, con tanti spunti tecnico tattici e tanti dettagli che ...