Serie B | oggi continua l’8a giornata Il programma

La Serie B, dopo la vittoria del Cosenza a Frosinone, continua oggi con l'8a giornata di campionato. Questo il programma completo: Venerdì 20/11 Frosinone-Cosenza 0-2 Sabato 21/11 Brescia-Venezia ore 14.00 Cittadella-Empoli ore 14.00 Lecce-Reggiana ore 14.00 Pordenone-Monza ore 14.00 Spal-Pescara ore 14.00 Domenica 22/11 Ascoli-Virtus Entella ore 15.00 Reggina-Pisa ore 21.00 Lunedì 23/11 Salernitana-Cremonese ore 21.00

Sabato 21 Novembre 2020: le previsioni e l'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per i dodici segni dello zodiaco?

Oggi è la giornata nazionale dell'albero

In occasione della giornata nazionale dell'albero il Wwf Italia ha raccolto una serie di vicende che l'hanno vista agire in difesa delle piante. Tra i casi quelli di abbattimenti illegali e di censime ...

