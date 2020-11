Secondo allarme Efsa sull'aviaria, segnalato caso in Corsica (Di venerdì 20 novembre 2020) BRUXELLES - Aumentare la sorveglianza sull'influenza aviaria, con il rischio di contagio in allevamenti di paesi precedentemente non colpiti, come l'Italia, che alto. Di recente la Francia ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 20 novembre 2020) BRUXELLES - Aumentare la sorveglianza'influenza, con il rischio di contagio in allevamenti di paesi precedentemente non colpiti, come l'Italia, che alto. Di recente la Francia ha ...

Influenza aviaria in Europa, dopo il Covid l'allerta dell'EFSA. Forte rischio che il focolaio si sposti da uccelli selvatici a quelli da allevamento.

Abruzzo zona rossa, ecco l'ordinanza di Speranza

Roma, 20 novembre 2020 - L'Abruzzo diventa zona rossa, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza per ratificare il 'cambio di colore' della Regione a un livello d'allerta maggio ...

