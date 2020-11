Pirlo 'De Ligt è pronto, Alex Sandro non ancora' (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - TORINO, 20 NOV - Ai microfoni di Juventus Tv, Andrea Pirlo fa il punto su De Ligt e Alex Sandro alla vigilia della partita casalinga con il Cagliari. "L'olandese era già da un po' di tempo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - TORINO, 20 NOV - Ai microfoni di Juventus Tv, Andreafa il punto su Dealla vigilia della partita casalinga con il Cagliari. "L'olandese era già da un po' di tempo ...

Domenico1oo777 : RT @massimozampini: Costringermi ad appassionarmi a Romania-Norvegia e quella voglia estrema di Juve e di de Ligt... (pezzo settimanale per… - Nino_TheBest : 'da qui a Natale avremo 10 partite da giocare come se fossero finali' 10 finali? Ehm, Maestro... tu nella Juve qual… - apetrazzuolo : JUVENTUS - Pirlo: 'De Ligt è pronto, Alex Sandro non ancora' - sportli26181512 : Juventus-Cagliari, Pirlo: 'Il periodo di adattamento finito. Comincia nostro campionato': L’allenatore della Juve h… - juve_magazine : JUVENTUS - Pirlo: 'De Ligt è pronto, Alex Sandro non ancora' -