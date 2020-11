Papa Francesco e il like su Instagram a una modella: Vaticano apre inchiesta (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Vaticano ha avviato un’indagine interna per capire come mai sia partito il like dall’account del Papa a una foto di una modella brasiliana. Nello scatto in questione la modella Natalia Garibotto posava in abiti succinti di fronte a degli armadietti liceali. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilha avviato un’indagine interna per capire come mai sia partito ildall’account dela una foto di unabrasiliana. Nello scatto in questione laNatalia Garibotto posava in abiti succinti di fronte a degli armadietti liceali. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

