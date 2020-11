Napoli-Milan, dove vedere la partita in tv (Di venerdì 20 novembre 2020) La partita tra Napoli e Milan (qui le ultime), valida per l’8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport domenica alle 20:45. La gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini e Peppe Di Stefano. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Latra(qui le ultime), valida per l’8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport domenica alle 20:45. La gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini e Peppe Di Stefano. L'articolo ilsta.

AntoVitiello : Marco Rossi, ct dell'Ungheria, a Radio Punto Nuovo: 'Szoboszlai? Potesse venire in Italia si completerebbe in tempi… - DiMarzio : #Milan, #Leao salterà il match contro il #Napoli - FIGCfemminile : ???| MVP @TIM_VISION ?????? ??? Ed ecco le ?????? migliori in campo di questa domenica! @OptaPaolo ?? ?? @Giacinti9 ¬ Milan… - milanmagazine_ : MEDIASET - Napoli-Milan, le probabili formazioni, Lozano nel tridente azzurro - cn1926it : #DemetrioAlbertini: 'A lavoro per portare avanti questo sport. #Gattuso un professionista e persona leale' -