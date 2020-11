Multato un clochard a Como perchè viola il coprifuoco imposto dal Dpcm (Di venerdì 20 novembre 2020) Multa di 400 euro al clochard Pasquale Giudice, perchè secondo gli agenti della polizia municipale di Como, avrebbe violato il Dpcm Como, multa di 400 euro al clochard Pasquale perchè viola il Dpcm su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Multa di 400 euro alPasquale Giudice,secondo gli agenti della polizia municipale di, avrebbeto il, multa di 400 euro alPasqualeilsu Notizie.it.

AlessandroMetz : RT @unoscribacchino: Pasquale, 63 anni, è stato multato la scorsa notte per non aver rispettato le disposizioni del Dpcm che impone di rima… - eluu_eei : RT @venderigola: È stato multato un clochard perché fuori di casa e una fila di persone alla mensa dei poveri. Esiste un punto in cui il pe… - ACazzeggio : RT @unoscribacchino: Pasquale, 63 anni, è stato multato la scorsa notte per non aver rispettato le disposizioni del Dpcm che impone di rima… - trebbs75 : RT @VittorioSgarbi: Hanno multato un clochard. Ma davvero c’è gente in divisa che agisce con tanta crudeltà? Ma questa gente cos’ha nel ce… - Christianzu76 : Multa di 400 euro a un clochard: «Lontano dal domicilio senza motivo». Quale domicilio? #5tochange -