Motogp Portimao 2020 | prove libere in diretta Oliveira ok nelle libere 1

(Di venerdì 20 novembre 2020) Inizia oggi ain Portogallo, l'ultimo weekend del Motomondiale. Una stagione contrassegnata dall'emergenza Coronavirus che per la classe regina, la, ha già espresso il ...

La classifica finale si è delineata negli ultimi minuti, con Zarco, Vinales e Aleix Espargaro che con un colpo di reni si sono portati in testa. Delusione Rossi, 21° e davanti al solo Kallio in queste ...Vinales ed A.Espargaro sempre secondi e terzi dopo le FP2 portoghesi. Dovizioso e Morbidelli in top 10, malissimo Rossi ...