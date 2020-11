MotoGP, Fabio Quartararo: “Una giornata davvero splendida, come la pista! Domani voglio conferme” (Di venerdì 20 novembre 2020) Fabio Quartararo conclude con un buon quarto posto il suo venerdì del Gran Premio del Portogallo 2020, ultimo atto del Mondiale MotoGP 2020. Il suo distacco di appena 275 millesimi dalla vetta detenuta da Johann Zarco dà fiducia al pilota francese che, invece, è reduce da settimane davvero grigie nelle quali è risultato lontano anni luce dal centauro che appariva dominante ad inizio anno. come ha messo bene in evidenza con un post sui suoi profili social, il nativo di Nizza si può definire “Contento” della sua giornata e lo conferma anche ai taccuini di motorsport.fr: “Oggi è stata una bella giornata. Finalmente posso dire di essermi divertito! La pista è fantastica con quei sali-scendi! Alla fine sono rimasto impressionato dal mio tempo. Abbiamo fatto molti ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020)conclude con un buon quarto posto il suo venerdì del Gran Premio del Portogallo 2020, ultimo atto del Mondiale2020. Il suo distacco di appena 275 millesimi dalla vetta detenuta da Johann Zarco dà fiducia al pilota francese che, invece, è reduce da settimanegrigie nelle quali è risultato lontano anni luce dal centauro che appariva dominante ad inizio anno.ha messo bene in evidenza con un post sui suoi profili social, il nativo di Nizza si può definire “Contento” della suae lo conferma anche ai taccuini di motorsport.fr: “Oggi è stata una bella. Finalmente posso dire di essermi divertito! La pista è fantastica con quei sali-scendi! Alla fine sono rimasto impressionato dal mio tempo. Abbiamo fatto molti ...

