Massimo Boldi in campo per le imprese lombarde escluse dal Decreto Ristori | VIDEO (Di venerdì 20 novembre 2020) Massimo Boldi scende in campo per sostenere l'iniziativa della Regione Lombardia mirata a garantire ulteriori 167 milioni di euro per le categorie escluse dal 'Decreto Ristori' del Governo. L'attore lombardo lo fa a suo modo, con un VIDEO che, riprendendo la scena del film 'Eccezzziunale veramente', culmina con la famosa affermazione 'Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so'. Il nuovo intervento della Regione prevede contributi a fondo perduto a favore delle microimprese lombarde e per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale rimasti ...

