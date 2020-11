Jim Ryan: un servizio in stile Xbox Game Pass potrebbe arrivare anche su PS5 (Di venerdì 20 novembre 2020) Il CEO di PlayStation, Jim Ryan, è tornato a parlare di un presunto abbonamento alla Xbox Game Pass su PS5. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni Si sa, il mondo videoludico è strano: ciò che fino a ieri veniva totalmente rinnegato e rifiutato oggi potrebbe invece tornare alla ribalta. É un po’ il caso del modello Xbox Game Pass che fino a qualche mese fa Sony aveva dichiarato inattuabile e totalmente “insostenibile” (ve ne avevamo parlato qui). Sony ha visto ieri il lancio globale della sua nuova attesissima macchina hardware. Questa ha finalmente raggiunto le case dei giocatori completamente galvanizzati all’idea di mettere le mani sul nuovo monolite bianco. Tuttavia, le speranze di alcuni giocatori si sono spesso infrante a causa del fatto che ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 20 novembre 2020) Il CEO di PlayStation, Jim, è tornato a parlare di un presunto abbonamento allasu PS5. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni Si sa, il mondo videoludico è strano: ciò che fino a ieri veniva totalmente rinnegato e rifiutato oggiinvece tornare alla ribalta. É un po’ il caso del modelloche fino a qualche mese fa Sony aveva dichiarato inattuabile e totalmente “insostenibile” (ve ne avevamo parlato qui). Sony ha visto ieri il lancio globale della sua nuova attesissima macchina hardware. Questa ha finalmente raggiunto le case dei giocatori completamente galvanizzati all’idea di mettere le mani sul nuovo monolite bianco. Tuttavia, le speranze di alcuni giocatori si sono spesso infrante a causa del fatto che ...

tuttoteKit : Jim Ryan: un servizio in stile Xbox Game Pass potrebbe arrivare anche su PS5 #JimRyan #Sony #XboxGamePass #tuttotek - infoitscienza : Jim Ryan: Sony pensa ad un 'Game Pass', i veri giochi PS5 next gen solo nel 2022 - HDblog : Jim Ryan: Sony pensa ad un 'Game Pass', i veri giochi PS5 next gen solo nel 2022 - AmePhenix : PS5 sarebbe costata 1000 dollari se Jim Ryan non avesse frenato gli ingegneri - infoitscienza : PS5 poteva costare 1000 Dollari, Jim Ryan si è rifiutato -