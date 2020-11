James Blake, disponibile un nuovo brano (Di venerdì 20 novembre 2020) È disponibile la cover del brano “The First Time Ever I Saw Your Face” interpretata da James Blake. Il musicista e produttore britannico, vincitore del GRAMMY® Award si è cimentato con il celebre successo di Roberta Flack. La traccia è stata proposta in anteprima nello show di Jimmy Fallon, in onda sulla NBC. Qual è l’origine del brano? “The First Time Ever I Saw Your Face”, nel 1972, raggiunse la #1 nella Billboard Hot 100 e vi rimase per sei settimane, risultando il disco più venduto di quell’anno. Ottenne due GRAMMY® Award e fu inserito nella colonna sonora di Brivido nella notte, film diretto da Clint Eastwood. Questa cover segue l’uscita del nuovo ep di James Blake, Before. Un progetto di 4 tracce omaggianti Londra e la sua scena ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Èla cover del“The First Time Ever I Saw Your Face” interpretata da. Il musicista e produttore britannico, vincitore del GRAMMY® Award si è cimentato con il celebre successo di Roberta Flack. La traccia è stata proposta in anteprima nello show di Jimmy Fallon, in onda sulla NBC. Qual è l’origine del? “The First Time Ever I Saw Your Face”, nel 1972, raggiunse la #1 nella Billboard Hot 100 e vi rimase per sei settimane, risultando il disco più venduto di quell’anno. Ottenne due GRAMMY® Award e fu inserito nella colonna sonora di Brivido nella notte, film diretto da Clint Eastwood. Questa cover segue l’uscita delep di, Before. Un progetto di 4 tracce omaggianti Londra e la sua scena ...

zazoomblog : James Blake disponibile un nuovo brano - #James #Blake #disponibile #nuovo - mambonuele : non conosco una coppia più felice e più bella; durante le live di James Blake su instagram si sente Jameela che lo… - kaattchu : Comunque Jameela Jamil e James Blake sono il mio ideale - Lostingroove : È disponibile la cover del brano “The First Time Ever I Saw Your Face” interpretata da James Blake - SerenaM___ : Bacino in fronte per James Blake che riesce sempre a farmi piagne di prima mattina ?? -

Ultime Notizie dalla rete : James Blake James Blake ha fatto un'altra bellissima cover da Jimmy Fallon Deer Waves James Blake, disponibile un nuovo brano

È disponibile la cover del brano “The First Time Ever I Saw Your Face” interpretata da James Blake. Il musicista e produttore britannico, vincitore del GRAMMY® Award si è cimentato con il celebre ...

La cover di ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ di Roberta Flack interpretata da James Blake

È disponibile la cover del brano 'The First Time Ever I Saw Your Face' interpretata da James Blake. Il musicista e produttore britannico si cimenta con il celebre successo di Roberta Flack del 1972, d ...

È disponibile la cover del brano “The First Time Ever I Saw Your Face” interpretata da James Blake. Il musicista e produttore britannico, vincitore del GRAMMY® Award si è cimentato con il celebre ...È disponibile la cover del brano 'The First Time Ever I Saw Your Face' interpretata da James Blake. Il musicista e produttore britannico si cimenta con il celebre successo di Roberta Flack del 1972, d ...